Elezioni | il vero pericolo potrebbe non essere l’estrema destra

(Di domenica 21 agosto 2022) di Andrea Vivalda Non passa giorno di questa campagna elettorale in cui non si legga un appello di Enrico Letta al “voto utile”, riferendosi a quello dato alla sua coalizione, come unica arma per difendere il Paese da una svolta verso laestrema. Effettivamente non sarebbe bello veder smontare uno a uno i diritti civili in un’Italia sulla rotta del suprematismo con Giorgia Meloni al timone. Ma, visto dalla sinistra progressista, è veramente questo l’unicodi queste? Forse no. Come interpretare ad esempio l’insolito basso profilo tenuto in questi giorni da Matteo Renzi, che ha persino “generosamente” ceduto il ruolo di “prima donna” a Calenda nella corsa elettorale? L’uomo che negli ultimi anni ha fatto e disfatto a proprio piacimento i governi altrui, che incontra agenti dei servizi segreti negli autogrill e ...