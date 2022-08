Elezioni, il centrosinistra ligure risolve anche l’ultimo rebus: Pastorino candidato a Genova Levante (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo giorni concitati di trattative e rimbalzi da Roma a Genova, tra gli alleati del Pd e all’interno degli stessi Dem, alla fine a spuntarla è stato il sindaco di Bogliasco che sarà il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio della Camera dei Deputati Liguria 3 Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo giorni concitati di trattative e rimbalzi da Roma a, tra gli alleati del Pd e all’interno degli stessi Dem, alla fine a spuntarla è stato il sindaco di Bogliasco che sarà ildella coalizione dinel collegio della Camera dei Deputati Liguria 3

LegaSalvini : Riccardo #Molinari, capogruppo Lega alla Camera: 'In Italia c'è voglia di cambiamento. È dal 2011 che non c'è un go… - Parlamenteide : Ore 9:37 - Elezioni: Bonino candidata csx uninominale Senato Roma centroEmma Bonino sarà la candidata del centrosin… - KatiaPiccardo : RT @genovatoday: Elezioni Politiche 2022, i candidati del centrosinistra negli uninominali - genovatoday : Elezioni Politiche 2022, i candidati del centrosinistra negli uninominali - quibresciait : Liste, depositate quelle di M5S e sette partiti minori - Suspense fino all'ultimo per le tre coalizioni: centrodest… -