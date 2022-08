Elezioni, grana Albertini a Milano per Calenda: “Si è proposto per sms, non lo sentivo da anni”. Ma l’ex sindaco: “Ha blindato i seggi per i suoi” (Di domenica 21 agosto 2022) Baruffa meneghina per Carlo Calenda, che fa i conti a mezzo stampa con lo scontento dell’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini per la mancata candidatura nel collegio uninominale del capoluogo lombardo. La versione del leader di Azione è che l’ex primo cittadino del capoluogo lombardo si sarebbe fatto avanti inopportunamente e inopinatamente, visto che non è neanche iscritto al partito. Albertini, dal canto suo, sostiene di essere stato invitato a candidarsi direttamente da Maria Elena Boschi e di aver quindi risposto alla chiamata. Che Calenda avrebbe a sua volta annullato. “Come sapete non ho chiesto niente, che non fosse la conferma di un offerta fattami da MEB (attraverso una telefonata che Maria Elena Boschi avrebbe fatto ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Baruffa meneghina per Carlo, che fa i conti a mezzo stampa con lo scontento deldi, Gabrieleper la mancata candidatura nel collegio uninominale del capoluogo lombardo. La versione del leader di Azione è cheprimo cittadino del capoluogo lombardo si sarebbe fatto avanti inopportunamente e inopinatamente, visto che non è neanche iscritto al partito., dal canto suo, sostiene di essere stato invitato a candidarsi direttamente da Maria Elena Boschi e di aver quindi risposto alla chiamata. Cheavrebbe a sua volta annullato. “Come sapete non ho chiesto niente, che non fosse la conferma di un offerta fattami da MEB (attraverso una telefonata che Maria Elena Boschi avrebbe fatto ad ...

