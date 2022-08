Elezioni 2022, verso la sfida nella famiglia Craxi in Sicilia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sicilia si profilerebbe una sfida tutta in famiglia, tra i due fratelli Craxi. Secondo gli ultimi boatos Stefania, attuale senatrice azzurra alla guida della commissione Esteri di palazzo Madama, potrebbe essere dirottata nell’isola, sempre in quota Forza Italia: per lei ci sarebbe un collegio uninominale. Qui ritroverebbe il fratello Bobo, che proprio oggi ha accettato con un post sui social di candidarsi per il centrosinistra, nel maggioritario di Palermo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Insi profilerebbe unatutta in, tra i due fratelli. Secondo gli ultimi boatos Stefania, attuale senatrice azzurra alla guida della commissione Esteri di palazzo Madama, potrebbe essere dirottata nell’isola, sempre in quota Forza Italia: per lei ci sarebbe un collegio uninominale. Qui ritroverebbe il fratello Bobo, che proprio oggi ha accettato con un post sui social di candidarsi per il centrosinistra, nel maggioritario di Palermo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La Pravda: 'La potenziale premier Meloni sceglie la strada del caos'. Secondo il quotidiano russo,… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Mentana propone un confronto tra i leader dei 4 Poli su La7 #ANSA - max65bo : RT @RobertoMerlino1: Elezioni politiche 2022 – Programma M5S – Movimento 5 Stelle SI INVITA ALLA LETTURA E ALLA DIFFUSIONE MASSIMA ! Sono… - xyxyxy163 : Certo che LETTA occhi di tigre non ne azzecca una! Elezioni, il Pd imbarca Bobo Craxi per il collegio uninominale… -