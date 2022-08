Elezioni 2022, Lotito candidato in Molise per Forza Italia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Raccontano che sia chiusa la partita sugli uninominali del centrodestra nel Molise: Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, correrà alla Camera, mentre al Senato, ci sarà il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il presidente dell’Udc, Antonio De Poli si presenterà nel maggioritario delle Marche Nord a palazzo Madama. Lo riferiscono fonti parlamentari della coalizione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Raccontano che sia chiusa la partita sugli uninominali del centrodestra nel: Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, correrà alla Camera, mentre al Senato, ci sarà il presidente della Lazio Claudio. Il presidente dell’Udc, Antonio De Poli si presenterà nel maggioritario delle Marche Nord a palazzo Madama. Lo riferiscono fonti parlamentari della coalizione. L'articolo proviene daSera.

