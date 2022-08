Elezioni 2022, Follini: "Presidenzialismo non è preannuncio dittatura, ma decidere insieme" (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) - "Non è stata una grande idea quella di far partire la campagna elettorale dalla disputa sul Presidenzialismo. Non perché il tema non sia legittimo. Ma perché di lì in poi ha preso le mosse un ulteriore inasprimento degli animi che a questo punto non sembra risparmiare nessun argomento: dalle tasse ai vaccini, dalla giustizia alla sicurezza. Una radicalizzazione che non promette nulla di buono in vista della prossima legislatura. Ora, è chiaro che una campagna elettorale non è mai un pranzo di gala, e che i partiti e le coalizioni nascono per sfidarsi, contendersi il governo e giocare sulle reciproche differenze. Anche con qualche asprezza, se del caso. Ma tanto più occorrerebbe mettere al riparo le istituzioni da tutte quelle differenze, e quelle controversie, che segneranno le prossime settimane -e probabilmente anche quelle successive. Litigando, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) - "Non è stata una grande idea quella di far partire la campagna elettorale dalla disputa sul. Non perché il tema non sia legittimo. Ma perché di lì in poi ha preso le mosse un ulteriore inasprimento degli animi che a questo punto non sembra risparmiare nessun argomento: dalle tasse ai vaccini, dalla giustizia alla sicurezza. Una radicalizzazione che non promette nulla di buono in vista della prossima legislatura. Ora, è chiaro che una campagna elettorale non è mai un pranzo di gala, e che i partiti e le coalizioni nascono per sfidarsi, contendersi il governo e giocare sulle reciproche differenze. Anche con qualche asprezza, se del caso. Ma tanto più occorrerebbe mettere al riparo le istituzioni da tutte quelle differenze, e quelle controversie, che segneranno le prossime settimane -e probabilmente anche quelle successive. Litigando, ma ...

