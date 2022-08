Elezioni 2022 | a Bologna per la destra spunta il nome di Vittorio Sgarbi contro Casini

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La Pravda: 'La potenziale premier Meloni sceglie la strada del caos'. Secondo il quotidiano russo,… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - luigimariano66 : RT @PButtafuoco: C’è la possibilità che lo status quo subisca una sonora sconfitta. Dal 2008 l’Italia non ha un premier indicato dalle urne… - robreg1 : RT @Phastidio: Il sudoku del Pd. Occhio che non diventi seppuku -

...e perché non piace all'Italia Nel video pubblicato sui social in vista delle prossime(...la seconda rata da 21 miliardi dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi per il primo semestre del...Roma, 21 agostoSono 101 i contrassegni presentati al Viminale per lepolitiche che si svolgeranno il prossimo 25 settembre. Eccoli raccolti nel video.Niente candidatura per il consigliere regionale condannato. Ipotesi Sangiuliano, direttore del Tg2. Ancora discussioni aperte in Forza Italia. La Lega ...Catello Maresca, non scenderà in campo in Campania per le politiche di Settembre."Sono un magistrato antimafia e non posso rinunciare".