Dugin e il vuoto di un padre davanti alla morte della figlia (Di domenica 21 agosto 2022) L'immagine straziante del professore russo di fronte all'auto in fiamme della figlia ci ricorda il dramma di coloro che sono costretti a vivere la morte di chi hanno più a cuore Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) L'immagine straziante del professore russo di fronte all'auto in fiamme della figlia ci ricorda il dramma di coloro che sono costretti a vivere ladi chi hanno più a cuore

L'ideologia dell'eccezionalismo è la base del regime putiniano a governare può esercitare il suo potere senza che i pesi e contrappesi. L'ideologo Dugin Quando, nel 1999, Boris Eltsin pensò di introdurre una ideologia di stato per colmare il vuoto. Per Putin ciò che vuole l'Ucraina è irrilevante perché non esiste (i sermoni del patriarca ortodosso Kirill e le crociate contro 'l'Anticristo occidentale' del filosofo Aleksandr Dugin ne sono il manifesto); per l'altro, rivela tutta la frustrazione e il vuoto di