Draghi come la Meloni? Retroscena bomba: ecco cosa voleva fare il premier... (Di domenica 21 agosto 2022) «Il Pnrr è fondamentale, ma non sufficiente in questo momento che abbiamo. Non si può buttare via, ma i singoli progetti vanno ridiscussi e riesaminati. Il Piano va rafforzato per l'efficienza climatica e per una maggiore autonomia nazionale». No, a parlare non è Giorgia Meloni, che da molti mesi chiede una revisione del Recovery e in questi giorni ha ribadito essere una priorità del nuovo esecutivo. A proporre la «follia di voler rinegoziare il Pnrr», come l'ha definita ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, subito imitato da un folto drappello di esponenti dem, è Daniele Franco, fedelissimo di Mario Draghi e custode più intransigente del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Possibile che anche il ministro dell'Economia voglia mandare l'Italia a gambe all'aria, voglia gettare alle ortiche il lavoro di un anno e mezzo di governo? ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) «Il Pnrr è fondamentale, ma non sufficiente in questo momento che abbiamo. Non si può buttare via, ma i singoli progetti vanno ridiscussi e riesaminati. Il Piano va rafforzato per l'efficienza climatica e per una maggiore autonomia nazionale». No, a parlare non è Giorgia, che da molti mesi chiede una revisione del Recovery e in questi giorni ha ribadito essere una priorità del nuovo esecutivo. A proporre la «follia di voler rinegoziare il Pnrr»,l'ha definita ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, subito imitato da un folto drappello di esponenti dem, è Daniele Franco, fedelissimo di Marioe custode più intransigente del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Possibile che anche il ministro dell'Economia voglia mandare l'Italia a gambe all'aria, voglia gettare alle ortiche il lavoro di un anno e mezzo di governo? ...

