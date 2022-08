Dopo l’Arabia Saudita anche la Russia va in soccorso dei conti della Turchia. Ed il presidente Erdogan gongola (in vista delle urne) (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo Riyad anche Mosca va in soccorso dei conti di Ankara ed apre un solido canale di finanziamento alla vigilia di una campagna elettorale che durerà, per il presidente in carica Receyp Tayip Erdogan, un anno intero. Sono i fondi a mancare in questo momento sul Bosforo, vista l’inflazione galoppante e ormai al 78% e la crisi della lira turca. Abbonda viceversa praticamente tutto il resto: relazioni internazionali con Russia, Cina e Iran; voucher da incassare con la Nato per il via libera all’ingresso di Finlandia e Svezia; gas nel Mar Nero e nella zona economica esclusiva turco-libica (che però “dimentica” la porzione marina al largo di Creta). La Russia ha concesso alla Turchia il diritto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)RiyadMosca va indeidi Ankara ed apre un solido canale di finanziamento alla vigilia di una campagna elettorale che durerà, per ilin carica Receyp Tayip, un anno intero. Sono i fondi a mancare in questo momento sul Bosforo,l’inflazione galoppante e ormai al 78% e la crisilira turca. Abbonda viceversa praticamente tutto il resto: relazioni internazionali con, Cina e Iran; voucher da incassare con la Nato per il via libera all’ingresso di Finlandia e Svezia; gas nel Mar Nero e nella zona economica esclusiva turco-libica (che però “dimentica” la porzione marina al largo di Creta). Laha concesso allail diritto di ...

fattoquotidiano : Arabia Saudita, nuovi investimenti per 500 milioni nelle russe Gazprom, Lukoil e Rosneft dopo l’inizio della guerra… - fattoquotidiano : Dopo l’Arabia Saudita anche la Russia va in soccorso dei conti della Turchia. Ed il presidente Erdogan gongola (in… - walliebianco : @Azione_it @mara_carfagna mi sa che per te è arrivata l’ora di ridefinire il tuo futuro, dopo soubrette ecc., dopo… - beniaminonatale : RT @LorenzoLamperti: Dopo l'Arabia Saudita (visita attesa questa settimana secondo il Guardian) e l'incontro con Joe Biden nel Sud-Est asia… - giostabile : RT @LorenzoLamperti: Dopo l'Arabia Saudita (visita attesa questa settimana secondo il Guardian) e l'incontro con Joe Biden nel Sud-Est asia… -