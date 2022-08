Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d’oro nella 10km di fondo in acque libere agli Europei di nuoto a Roma (Di domenica 21 agosto 2022) , un giorno dopo aver vinto l’argento nella 5km. Gregorio Paltrinieri, che sabato aveva vinto l’oro nella 5km, è invece arrivato Leggi su ilpost (Di domenica 21 agosto 2022) , un giorno dopo averl’argento5km. Gregorio Paltrinieri, che sabato aveval’oro5km, è invece arrivato

Eurosport_IT : DOPPIETTTAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAA ???????? Super GREG Paltrinieri conquista l'oro nella 5km seguito da un fant… - ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - giuovi : RT @perchetendenza: 'Mimmo': Perché Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km in acque libere agli Europei di #Roma2022 http… - Alise0 : RT @ilpost: Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d’oro nella 10km di fondo in acque libere agli Europei di nuoto a Roma -