“Domani parleremo”: svolta improvvisa Roma, l’operazione può decollare (Di domenica 21 agosto 2022) Importanti novità riguardo il mercato della Roma. l’operazione tanto attesa è vicina al punto di svolta ed è pronta a decollare. Anche la Roma è alle prese con gli ultimi movimenti di mercato. Dopo la vittoria all’esordio contro la Salernitana e in attesa di scendere in campo contro la Cremonese, l’attenzione di media e tifosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022) Importanti novità riguardo il mercato dellatanto attesa è vicina al punto died è pronta a. Anche laè alle prese con gli ultimi movimenti di mercato. Dopo la vittoria all’esordio contro la Salernitana e in attesa di scendere in campo contro la Cremonese, l’attenzione di media e tifosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Zeflox2 : RT @LAROMA24: ?????? La #Cremonese non va oltre i 5 milioni più bonus per #Felix. Il ds #Giacchetta in esclusiva a @LAROMA24: 'Domani dopo la… - LCKekkoDL98 : RT @LAROMA24: ?????? La #Cremonese non va oltre i 5 milioni più bonus per #Felix. Il ds #Giacchetta in esclusiva a @LAROMA24: 'Domani dopo la… - ASR192711 : RT @LAROMA24: ?????? La #Cremonese non va oltre i 5 milioni più bonus per #Felix. Il ds #Giacchetta in esclusiva a @LAROMA24: 'Domani dopo la… - Asroma123456789 : RT @LAROMA24: ?????? La #Cremonese non va oltre i 5 milioni più bonus per #Felix. Il ds #Giacchetta in esclusiva a @LAROMA24: 'Domani dopo la… - P_Rocchetti87 : RT @LAROMA24: ?????? La #Cremonese non va oltre i 5 milioni più bonus per #Felix. Il ds #Giacchetta in esclusiva a @LAROMA24: 'Domani dopo la… -