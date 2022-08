Dodge Hornet 2023: 14mila preordini in poche ore (Di domenica 21 agosto 2022) Durante la Dodge Speed Week di quest’anno è stata presentata la nuova Hornet 2023. Una vettura che promette molto bene, se consideriamo che in poche ore sono già arrivati 14mila preordini di clienti statunitensi per il SUV compatto. Un risultato davvero notevole se si pensa che al momento i preordini sono disponibili solo per la Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 agosto 2022) Durante laSpeed Week di quest’anno è stata presentata la nuova. Una vettura che promette molto bene, se consideriamo che inore sono già arrivatidi clienti statunitensi per il SUV compatto. Un risultato davvero notevole se si pensa che al momento isono disponibili solo per la

zazoomblog : Dodge Hornet - La gemella (plug-in) dellAlfa Tonale debutta negli Usa - #Dodge #Hornet #gemella #(plug-in) - Motors_Addictfr : Alfa Romeo Tonale : Dodge Hornet le clone de trop ? | L'Automobile Magazine - sazze85 : RT @ANSA_Motori: Dodge Hornet, inedito crossover sportivo per Usa anche Phev #ANSAmotori - infoiteconomia : In Alfa Romeo non sarebbero contenti della nuova Dodge Hornet - ClubAlfaIt : In #AlfaRomeo non sarebbero contenti della nuova Dodge Hornet #DodgeHornet -