Doc – Nelle tue mani, il terribile lutto che ha sconvolto la protagonista: che dolore (Di domenica 21 agosto 2022) Il lutto del padre è impossibile da superare per l’attrice di Doc – Nelle tue mani: “Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”. Ecco di chi si tratta e come ha vissuto Ci sono due avvenimenti che hanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Ildel padre è impossibile da superare per l’attrice di Doc –tue: “Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”. Ecco di chi si tratta e come ha vissuto Ci sono due avvenimenti che hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

VincenzoNamor85 : RT @alfredoferrante: Era il 1976. Nelle edicole italiane usciva questo albo formato supergigante che faceva restare senza fiato i giovani l… - massimo_silveri : RT @alfredoferrante: Era il 1976. Nelle edicole italiane usciva questo albo formato supergigante che faceva restare senza fiato i giovani l… - italiana__doc : RT @silvyghi: @borghi_claudio @DanicWasTaken @tohr___ @Fedebianconos Chi non milita in un partito non capisce chi è come lavora sul territo… - _KK_8 : RT @alfredoferrante: Era il 1976. Nelle edicole italiane usciva questo albo formato supergigante che faceva restare senza fiato i giovani l… - MatteoMAZXC : Scusi doc, quindi negli ospedali italiani e nelle RSA si può entrare liberamente? I suoi colleghi sono stati riamme… -