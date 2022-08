Diplomazia svizzera al lavoro per aiutare altri Paesi (Di domenica 21 agosto 2022) L’Ucraina ha chiesto alla svizzera di rappresentarla diplomaticamente in Russia, paese con il quale ha rotto i rapporti dopo l’aggressione militare del 24 febbraio. Il ministero degli Esteri elvetico ha confermato oggi che Kiev ha chiesto alla svizzera di assumere un «mandato di potenza protettrice» per rappresentare i suoi interessi a Mosca e fornire assistenza consolare ai suoi cittadini. Tuttavia, riferisce la Bbc, una portavoce del ministero ha aggiunto che Mosca non ha ancora dato il suo consenso. La Russia è irritata con Berna, dopo che la svizzera ha aderito alle sanzioni europee contro Mosca fermo restando i buoni rapporti stabilito con il console svizzero a Mosca negli ultimi anni. Come nazione neutrale, la svizzera ha una lunga tradizione di potenza protettrice, ruolo che svolse per la prima volta ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) L’Ucraina ha chiesto alladi rappresentarla diplomaticamente in Russia, paese con il quale ha rotto i rapporti dopo l’aggressione militare del 24 febbraio. Il ministero degli Esteri elvetico ha confermato oggi che Kiev ha chiesto alladi assumere un «mandato di potenza protettrice» per rappresentare i suoi interessi a Mosca e fornire assistenza consolare ai suoi cittadini. Tuttavia, riferisce la Bbc, una portavoce del ministero ha aggiunto che Mosca non ha ancora dato il suo consenso. La Russia è irritata con Berna, dopo che laha aderito alle sanzioni europee contro Mosca fermo restando i buoni rapporti stabilito con il console svizzero a Mosca negli ultimi anni. Come nazione neutrale, laha una lunga tradizione di potenza protettrice, ruolo che svolse per la prima volta ...

