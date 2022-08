Dietro l' attentato alla figlia di Dugin gruppi anti-Putin La pista che allarma il Cremlino

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 agosto 2022) La morte di Daryaa,del filosofo e ideologo Aleksandrmolto vicino al presidente russo Vladimir, ha provocato le accuse incrociate Russia e Ucraina. La giovane donna è stata uccisa da una bomba piazzata sull'auto che guidava nella periferia di Mosca dopo un evento a cui aveva partecipato in compagnia del padre, che si è salvato perché all'ultimo istante ha deciso di spostarsi in altro modo. Sul tavolo diverse ipotesi su chi può essercil'. Fabrizio Dragosei, giornalista del Corriere della sera, intervenendo a Rai News24 per ha affermato che lache vuole i servizi segreti di Kiev in azione a Mosca per colpire le persone vicine aè concreta, ma non è da escludere che...