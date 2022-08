(Di domenica 21 agosto 2022) Un giovane di 18 anni è stato trovato aprivo di sensi e in gravi condizioni, questa notte in un'areaa unaal confine nord dicon Abbadia Lariana (). Sull'accaduto, ...

Euronews Italiano

Sull'accaduto, per accertare se il ragazzo sia stato abbandonato adopo un'aggressione oppure se sia stato vittima di un malore, sono intervenuti i carabinieri. Erano le 3 quando è stato dato l'...Come annunciato ieri da un comunicato ufficiale, la, che ha appena saputo i risultati ... Elsa, 9 anni, denutrita e costretta a dormire adi Monica Coviello Rajwa al Saif, tutto ... Diciottenne a terra vicino discoteca a Lecco, gravissimo Un giovane di 18 anni è stato trovato a terra privo di sensi e in gravi condizioni, questa notte in un'area vicino a una discoteca al confine nord di Lecco con Abbadia Lariana (Lecco). (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...