DeLorean - L'Alpha5 sarà anche shooting brake (Di domenica 21 agosto 2022) Il futuro è parte integrante della storia DeLorean. Perché il marchio americano non solo deve gran parte della sua fama ai film di "Ritorno al futuro", ma anche perché fin dalla sua nascita, nel 1975, ha sempre guardato in avanti, nonostante gli eventi. Così, con la nuova Alpha5 presentata alla Monterey Car Week ma ancora lontana dal debutto sul mercato, il brand statunitense ha svelato due concept con mire molto ambiziose. La prima è una shooting brake derivata dalla nuova elettrica, la Alpha5 Plasmatail, mentre il secondo è un fantascientifico mezzo pensato per entrare in commercio tra una ventina d'anni, la Omega. Un nome, quest'ultimo, che a ben vedere non è benaugurante. Se l'Alpha è la prima lettera dell'alfabeto greco ed è stata scelta per simboleggiare la rinascita del marchio ... Leggi su quattroruote (Di domenica 21 agosto 2022) Il futuro è parte integrante della storia. Perché il marchio americano non solo deve gran parte della sua fama ai film di "Ritorno al futuro", maperché fin dalla sua nascita, nel 1975, ha sempre guardato in avanti, nonostante gli eventi. Così, con la nuovapresentata alla Monterey Car Week ma ancora lontana dal debutto sul mercato, il brand statunitense ha svelato due concept con mire molto ambiziose. La prima è unaderivata dalla nuova elettrica, laPlasmatail, mentre il secondo è un fantascientifico mezzo pensato per entrare in commercio tra una ventina d'anni, la Omega. Un nome, quest'ultimo, che a ben vedere non è benaugurante. Se l'Alpha è la prima lettera dell'alfabeto greco ed è stata scelta per simboleggiare la rinascita del marchio ...

Know4Innovation : RT @guidaautonoma: Ecco la #DeLorean Alpha5, l'erede dell'auto di Ritorno al futuro: nel 2024 e sarà costruita in 88 esemplari https://t.c… - Autoprove : #DeLorean #Alpha5 arriva in formato #hotwheels - quattroruote : Alla #MontereyCarWeek la #DeLorean ha mostrato due concept: l'#Alpha5 #Plasmatail, una #shootingbrake che entrerà i… - infoiteconomia : DeLorean Alpha5, debutto ufficiale - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: Ecco la #DeLorean Alpha5, l'erede dell'auto di Ritorno al futuro: nel 2024 e sarà costruita in 88 esemplari https://t.c… -