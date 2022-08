Darya Dugina | Mosca accusa Kiev dell' omicidio | «Vigliacchi infami | avete ucciso una vera russa» L' Ucraina nega coinvolgimento

martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - Agenzia_Ansa : Dirigenti russi filo-Cremlino stanno accusando Kiev di aver commissionato l'omicidio di Darya Dugina, figlia dell'i… - ilpost : Cosa si sa dell’assassinio della figlia di Alexander Dugin - SignorAldo : RT @martaottaviani: 6/ Chiarita un minimo la faccenda 'dell'ideologo di Putin' passiamo ai fatti di ieri sera. Darya #Dugina aveva seguito… - SignorAldo : RT @martaottaviani: Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequentato… -

L'eslplosione che ha causato la morte di, figlia di Alexandr Dugin, ideologo nel nazionalismo russo e autentica eminenza grigia dietro la politica di Vladimir Putin, getta ulteriore benzina sul fuoco sui già complicatissimi ...L'obiettivo era lui, il "Rasputin di Putin". Ma a rimetterci la vita è stata la figlia, 30 anni, commentatrice politica, morta a seguito dell'esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. Il fatto è avvenuto verso le 21.45 locali di sabato nei pressi del villaggio di ...L'attentato in Russia avrà conseguenze nella guerra contro l'Ucraina. Per molti commentatori l'attentato era un messaggio a Putin, sia se di matrice russa o di matrice ucraina.La morte in casa di Vladimir Putin e le ripercussioni dell’attentato a Darya Dugina in un conflitto armato che ormai e da tempo non è più unidirezionale ...