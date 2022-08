Darya Dugina, i filo - Putin sui social accusano Nato e Usa. E lei prima di morire dava del 'servo' a Draghi (Di domenica 21 agosto 2022) L' attentato a Darya Dugina aveva quasi certamente come obiettivo il padre, Oleksandr Dugin , 'guru' della propaganda anti - globalista russa. Questa, al momento, appare l'unica ipotesi fondata, ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) L' attentato aaveva quasi certamente come obiettivo il padre, Oleksandr Dugin , 'guru' della propaganda anti - globalista russa. Questa, al momento, appare l'unica ipotesi fondata, ...

martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin': questa la netta dichiarazione di Mykhailo… - Agenzia_Ansa : Dirigenti russi filo-Cremlino stanno accusando Kiev di aver commissionato l'omicidio di Darya Dugina, figlia dell'i… - CorsaroGim : RT @etventadv: Darya Dugina non é morta, é stata assassinata La sua auto non é esplosa, é esplosa una bomba che qualcuno ha piazzato sulla… - Alessandrobarix : RT @etventadv: Darya Dugina non é morta, é stata assassinata La sua auto non é esplosa, é esplosa una bomba che qualcuno ha piazzato sulla… -