Darya Dugina assassinata a Mosca: era figlia dell’ideologo di Putin (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo alcune settimane in cui le tensioni tra Ucraina e Russia – con il diminuire dei bombardamenti e i nuovi accordi sulla ripartenza dell’export di Kiev – sembravano essersi affievolite, almeno in minima parte, nelle ultime ore un episodio di grande violenza e di forte impatto mediatico ha rigettato il mondo intero nel bel mezzo di un conflitto aspro e senza esclusione di colpi. La notizia arriva direttamente da Mosca e – vista la sua portata – non potrà che avere ripercussioni per tutte le giornate a venire. Darya Dugina, 30 anni, tra le donne più conosciute in Russia nei panni di opinionista e commentatrice politica, è morta a seguito dell’esplosione della sua auto. La vettura si trovava nell’estrema periferia della capitale, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, a circa 20 chilometri a ovest rispetto al Cremlino. Come ... Leggi su quifinanza (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo alcune settimane in cui le tensioni tra Ucraina e Russia – con il diminuire dei bombardamenti e i nuovi accordi sulla ripartenza dell’export di Kiev – sembravano essersi affievolite, almeno in minima parte, nelle ultime ore un episodio di grande violenza e di forte impatto mediatico ha rigettato il mondo intero nel bel mezzo di un conflitto aspro e senza esclusione di colpi. La notizia arriva direttamente dae – vista la sua portata – non potrà che avere ripercussioni per tutte le giornate a venire., 30 anni, tra le donne più conosciute in Russia nei panni di opinionista e commentatrice politica, è morta a seguito dell’esplosione della sua auto. La vettura si trovava nell’estrema periferia della capitale, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, a circa 20 chilometri a ovest rispetto al Cremlino. Come ...

