Curva B tesserata? Il volantino degli Ultras chiarisce tutto | la foto

(Di domenica 21 agosto 2022) In occasione della partita tra Napoli e Monza alcuni gruppidellaB hanno chiarito la loro posizione in merito al tesseramento tramite unrilasciato all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito quanto scritto suldel gruppo: “È giunto il momento di fare chiarezza e specificare che solo un gruppo ha deciso di abbonarsi e sottoscrivere il programma di fidelizzazione. Ciò che abbiamo scritto sulle mura della città e cantato in terre ostili continuerà a rappresentare il nostro essere, siamo abituati a dare importanza a ciòche diciamo e continuiamo il nostro percorso sicuramente più difficoltoso ma a nostro avviso più coerente. Rimaniamo fermamente convinti che non possano esserci distinzioni tra i tifosi buoni ed i ...

Diego31883 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI Volantini distribuiti da parte degli ultras della Curva B che specificano la situazione sulla 'Tessera del Tifo… - salv_amoroso : ?? NAPOLI Volantini distribuiti da parte degli ultras della Curva B che specificano la situazione sulla 'Tessera de… -

Spazio Napoli

...mantenuto una buona ritmica e non si è scomposto quando è stato affiancato sull'entrata della... La saltatrice valdostana,per l'Atletica Firenze Marathon, non è riuscita ad esprimere in ......mantenuto una buona ritmica e non si è scomposto quando è stato affiancato sull'entrata della... La saltatrice valdostana,per l'Atletica Firenze Marathon, non è riuscita ad esprimere in ... Curva B tesserata Il volantino degli Ultras che chiarisce tutto