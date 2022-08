Cristiano Ronaldo: la verità sul Borussia Dortmund (Di domenica 21 agosto 2022) Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United per giocare la Champions League e nei giorni scorsi è stato offerto dal suo agente... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022)vuole lasciare il Manchester United per giocare la Champions League e nei giorni scorsi è stato offerto dal suo agente...

julietbawuah : Messi over Cristiano Ronaldo according to @SamuelEtoo ???? #3Sports #TV3XEto - mackolik : ??? 'Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?' ?? Kevin De Bruyne: Lionel Messi. ?? ESPN - DiMarzio : Le parole dell'ad del @BVB su #CristianoRonaldo - radioboycragg : RT @Ghanasoccernet: ?? ??Samuel Eto'o: Messi is better than Cristiano Ronaldo?? - MrDanielDK : @Football__Tweet Cristiano Ronaldo better. -