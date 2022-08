Crisi energetica | la storia della casa più efficiente del Veneto | «Bolletta da 50 centesimi al giorno»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 agosto 2022) Lasta mettendo a dura prova ristoratori, aziende e cittadini. Se in questi giorni aumentano sempre più le proteste di chi non riesce a pagare le bollette, c’è chi non è sfiorato dalla questione. É il caso di Giorgio Malavasi, giornalista di economia verde, che ha trasformato un vecchio rudere di campagna nella «piùdel». Inaugurata a luglio 2021 e progettata dall’architetto Denise Tegon, l’abitazione di Giorgio si trova a Spinea, in provincia di Venezia, ed è una «solare» che non è nemmeno allacciata al gas. Pannelli fotovoltaici, batterie che raccolgono energia e coibentazione in legno del Trentino: così si presenta labiocompatibile a zero emissioni di Giorgio. Il tutto al costo di meno di un caffè al ...