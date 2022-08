venti4ore : Covid Toscana oggi, i dati del 21 agosto contagi, ricoveri e decessi - infoitinterno : Contagi Covid in discesa Ma spunta anche il Toscana virus - SLN_Magazine : Covid oggi Toscana, 1.063 contagi e 5 morti: bollettino 20 agosto. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - venti4ore : Coronavirus, in Toscana 888 nuovi casi, 956 guariti e 1 decesso - venti4ore : Covid Toscana un solo decesso (donna di 91 anni a Livorno) e 888 nuovi contagi -

L'andamento della pandemia innei dati ufficiali della ...PISA - In Provincia di Pisa il bollettino di oggi, domenica 21 Agosto, riporta 133 nuovi casi, in aumento rispetto ai 111 della giornata di ieri. Per questo, il tasso di incidenza ... In...In Toscana sono 1.367.092 i casi di positività al Coronavirus, 888 in più rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 658 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più ...Altri 888 nuovi casi (età media 53 anni, rapporto positivi/tamponi 13,4%) e un morto per Covid in Toscana al rilevamento delle 24 ore. La vittima è stata a Livorno. Il totale dei decessi sale a 10.607 ...