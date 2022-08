Covid oggi Toscana, 888 contagi e 1 morto: bollettino 21 agosto (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 888 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 agosto. Si registra inoltre un altro morto. In Toscana sono 1.367.092 i casi di positività al Coronavirus, 888 in più rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 658 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.273.367 (93,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.028 tamponi molecolari e 5.576 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,4% è risultato positivo. Sono invece 1.412 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 888 i nuovidainsecondo ildi, 21. Si registra inoltre un altro. Insono 1.367.092 i casi di positività al Coronavirus, 888 in più rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 658 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.273.367 (93,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.028 tamponi molecolari e 5.576 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,4% è risultato positivo. Sono invece 1.412 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è ...

