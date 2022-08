Covid, nessun decesso in Campania nelle ultime 24 ore (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 1.764 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania a fronte di 9.425 tamponi effettuati. Il bollettino quotidiano della Regione segnala ancora 17 persone ricoverate in terapia intensiva e 379 in area medica. nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore di monitoraggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 1.764 i nuovi casi di positività al-19 registrati ina fronte di 9.425 tamponi effettuati. Il bollettino quotidiano della Regione segnala ancora 17 persone ricoverate in terapia intensiva e 379 in area medica.registrato24 ore di monitoraggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

