Covid, le news di oggi. In Italia calano terapie intensive e ricoveri. DIRETTA (Di domenica 21 agosto 2022) La regione con il maggior numero di casi per il quarto giorno consecutivo è il Veneto con 3.035 infezioni. Dal Meeting di Rimini il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: "Nessun cambiamento delle norme su isolamento in vista delle elezioni. Intanto, dal ministero dell'Istruzione arriva una circolare sulla scuola: nessun obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe

