Covid, in Lombardia 2.235 nuovi casi: 240 a Bergamo (Di domenica 21 agosto 2022) A fronte di 16.344 tamponi sono 2.235 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di domenica 21 agosto, per una positività del 13,7%. Nelle ultime 24 ore sono rimasti stabili a quota 21 i ricoverati in terapia intensiva, mentre nei reparti il saldo segna un -17: 23 i decessi registrati. Attualmente in Lombardia sono 46.851 le persone positive al virus. I nuovi positivi per provincia Milano 598 Bergamo 240 Brescia 354 Como 127 Cremona 106 Lecco 56 Lodi 52 Mantova 121 Monza e Brianza 192 Pavia 132 Sondrio 58 Varese 154 Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) A fronte di 16.344 tamponi sono 2.235 ipositivi alinnella giornata di domenica 21 agosto, per una positività del 13,7%. Nelle ultime 24 ore sono rimasti stabili a quota 21 i ricoverati in terapia intensiva, mentre nei reparti il saldo segna un -17: 23 i decessi registrati. Attualmente insono 46.851 le persone positive al virus. Ipositivi per provincia Milano 598240 Brescia 354 Como 127 Cremona 106 Lecco 56 Lodi 52 Mantova 121 Monza e Brianza 192 Pavia 132 Sondrio 58 Varese 154

