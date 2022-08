Covid: in Italia 63 morti e 19.470 positivi. Tasso al 16,4% (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 19.470 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri . I ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 19.470 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri . I ...

