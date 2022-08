Covid: in Italia 63 morti e 19.470 positivi. Tasso al 16,4% (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 19.470 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri . I... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 19.470 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri . I...

NicolaPorro : ?? Dato #mortalità troppo alto? Qualcosa non torna secondo l’esperto di sanità pubblica???? - AlexBazzaro : Una seria e rigorosa commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid in Italia e sull’operato del Ministr… - EnricoLetta : Sì, esatto. Anche da questo tw si capiscono tante cose. Tipo che per fortuna l’Italia non è stata governata da… - vivereitalia : Covid oggi Italia, 19.470 contagi e 63 morti: bollettino 21 agosto - Open_gol : Il bollettino di oggi -