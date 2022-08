Covid, in Campania 1.764 nuovi positivi ma nessun decesso (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.764 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte di 9.425 test effettuati, di cui 1410 molecolari e 8015 antigenici. E’ quanto si legge dal bollettino della Regione Campania che rileva i dati relativi alla pandemia fino alle 23,59 di ieri. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. In discesa anche il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati: sono 17 a fronte di 575 disponibili. I posti di degenza ordinaria occupati sono, invece, 379 a fronte dei 3160 disponibili (tra posti Covid e offerta privata). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.764 ialina fronte di 9.425 test effettuati, di cui 1410 molecolari e 8015 antigenici. E’ quanto si legge dal bollettino della Regioneche rileva i dati relativi alla pandemia fino alle 23,59 di ieri. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. In discesa anche il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati: sono 17 a fronte di 575 disponibili. I posti di degenza ordinaria occupati sono, invece, 379 a fronte dei 3160 disponibili (tra postie offerta privata). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

paoloricci1967 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, 1.764 i nuovi positivi e niente morti per il secondo giorno di fila - mattinodinapoli : Covid in Campania, 1.764 i nuovi positivi e niente morti per il secondo giorno di fila - zazoomblog : Covid nessun decesso in Campania nelle ultime 24 ore - #Covid #nessun #decesso #Campania - cronachecampane : Covid in Campania, 1.764 nuovi casi e nessun decesso #Covid #nuovicasi #succedeoggi - ottopagine : Covid in Campania: 1.764 nuovi positivi su 9.425 test, nessun decesso -