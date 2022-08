Covid | il bollettino | 24 394 nuovi casi | 88 morti Tasso di positività al 14 | 8%

(Di domenica 21 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore eseguiti 164.804 tamponi. In calo intensive (-4) e ricoveri (-254). La regione con il maggior numero diper il quarto giorno consecutivo è il Veneto con 3.035 infezioni. Dal Meeting di Rimini il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: "Nessun cambiamento delle norme su isolamento in vista delle elezioni. Intanto, dal ministero dell'Istruzione arriva una circolare sulla scuola: nessun obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe

...crescita dei contagiin Veneto, che dopo giornate consecutive sopra i 3.000 casi ha registrato 2.264 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Si contano anche 4 vittime. Lo riferisce il...Avellino ., 203 contagi su 889 tamponi. Calano i casi ad Avellino, ma serve prudenza. L'asl comunica il nuovoconfermando la genrale discesa dei positivi. Ecoc ilcomune per comune: ...(Adnkronos) – Sono 888 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 agosto. Si registra inoltre un altro morto. In Toscana sono 1.367.092 i casi di positività al Coronavirus, ...Contagi in calo in Sardegna, sono 338 i casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore dall’Unità di crisi regionale. Ieri erano 669. Di questi, 325 sono stati diagnosticati da antigenico. Con 2.491 ...