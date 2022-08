Covid | il bollettino | 19 470 nuovi casi | 63 morti Tasso di positività al 16 | 4 % DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 21 agosto 2022) I tamponi processati sono 118.520. In calo ricoveri (-86) e su le terapie intensive (+6). Dal Meeting di Rimini il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: "Nessun cambiamento delle norme su isolamento in vista delle elezioni. Intanto, dal ministero dell'Istruzione arriva una circolare sulla scuola: nessun obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe