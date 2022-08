Covid, i dati: 19.470 nuovi contagi in 24 ore e 63 morti. Il tasso di positività sale al 16,4% (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 19.470 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri. I tamponi effettuati sono 118.520. Il tasso è al 16,4%, in aumento rispetto a ieri quando era al 14,8%. Sono invece 262 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 20 con un saldo fra entrate e uscite di +6 persone. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.442, 86 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 778.810, 3.818 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.696.936 (+23.225) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.650.468 e quello dei decessi è di 174.722. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Sono 19.470 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri iati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri. I tamponi effettuati sono 118.520. Ilè al 16,4%, in aumento rispetto a ieri quando era al 14,8%. Sono invece 262 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 20 con un saldo fra entrate e uscite di +6 persone. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.442, 86 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 778.810, 3.818 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.696.936 (+23.225) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.650.468 e quello dei decessi è di 174.722. L'articolo proviene da Il Fatto ...

