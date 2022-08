Corona virus | Italia | 778810 attualmente positivi a test -3818 in un giorno con 174722 decessi 63 e 20696936 guariti 23225 Totale di 21650468 casi 19470 Dati della protezione civile | effettuati 118520 tamponi

La_Dame_du_LAC1 : RT @MariaPalamini: @FreeDog43796406 @a_meluzzi Io non ho aspettato di vedere gente morire.. Ho capito prima! Conoscevo il virus corona e SO… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 6.528 Isolamento domiciliare: 775.844 Attualmente positivi: 782.6… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.129 di cui: Positivi all’… - Giambat09149018 : RT @Sarafuforever46: E niente. È venuto fuori che la gente imparava 'la Scienza' da #PieroAngela. Si spiegano così tre anni di Corona virus… - blablablableah : @aglaya_lady Ma come si permette ? È sicura di avere scelto la cosa giusta ? Nessuno lo può dire .. solo il tempo..… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 21 agosto 2022 1.216 Nuovi casi 8.412 Test giornalieri 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 297 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.(ANSA) - TRIESTE, 21 AGO - Nelle ultime 24 ore in Fvg sono stati verificati 439 contagi da Covid-19 di cui, nello specifico: 44 i casi positivi riscontrati su 824 tamponi molecolari processati, e ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...