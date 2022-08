Controffensiva ucraina e diplomazia di nuovo al lavoro (Di domenica 21 agosto 2022) Le forze ucraine hanno distrutto il ponte che serviva ai russi per rifornirsi. E ora puntano alla riconquista di Kherson. Lanciando anche un avvertimento: “Lasciate Kherson. O dovrete attraversare il Dnipro a nuoto”. La Controffensiva ucraina contro i soldati russi ha avuto nelle ultime ore il suo epicentro nel sud del Paese, con l’obiettivo dichiarato di sbarrare la strada alle forze di Mosca che da settimane occupano quel territorio – omonima regione adiacente alla Crimea e con sbocco sul Mar Nero – allo scopo di rafforzare ed espandere la propria presenza lungo l’asse orientale che dal Donbass arriva a Odessa. Kiev risponde con il più classico degli espedienti: far saltare un ponte. Lo strategico ponte di Antonivskiy che attraversa il fiume Dnipro e che diventa il simbolo del raid ucraino con i razzi Himars, armi di precisione ricevute dagli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Le forze ucraine hanno distrutto il ponte che serviva ai russi per rifornirsi. E ora puntano alla riconquista di Kherson. Lanciando anche un avvertimento: “Lasciate Kherson. O dovrete attraversare il Dnipro a nuoto”. Lacontro i soldati russi ha avuto nelle ultime ore il suo epicentro nel sud del Paese, con l’obiettivo dichiarato di sbarrare la strada alle forze di Mosca che da settimane occupano quel territorio – omonima regione adiacente alla Crimea e con sbocco sul Mar Nero – allo scopo di rafforzare ed espandere la propria presenza lungo l’asse orientale che dal Donbass arriva a Odessa. Kiev risponde con il più classico degli espedienti: far saltare un ponte. Lo strategico ponte di Antonivskiy che attraversa il fiume Dnipro e che diventa il simbolo del raid ucraino con i razzi Himars, armi di precisione ricevute dagli ...

TorciaPolitica : RT @agambella: #Ucraina I battaglioni russi che erano stati inviati in rinforzo a Cherson (in vista dell'annunciata controffensiva) inizian… - monikindaaaa : RT @AlfioKrancic: Avete notato gli zompi di gioia dei conduttori dei Tg governativi alla notizia che gli ucraini hanno mandato un paio di m… - NazzarenoMi : RT @agambella: #Ucraina I battaglioni russi che erano stati inviati in rinforzo a Cherson (in vista dell'annunciata controffensiva) inizian… - GRETA1SGARBO : RT @agambella: #Ucraina I battaglioni russi che erano stati inviati in rinforzo a Cherson (in vista dell'annunciata controffensiva) inizian… - ANGELOGHERARDI : RT @AlfioKrancic: Avete notato gli zompi di gioia dei conduttori dei Tg governativi alla notizia che gli ucraini hanno mandato un paio di m… -