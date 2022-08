Confronto solo tra Meloni e Letta | su Porta a Porta si scatena l' ira degli esclusi

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 agosto 2022) La trasmissione Raidecide organizzare untv tra Enricoe Giorgiaper il 22 settembre. Sono invitati anche gli altri leader: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. A loro disposizione, però,trenta minuti d'intervento. Ecco allora che scoppia la bufera. Calenda va su tutte le furie: «Neanche in Russia la televisione pubblica organizzerebbe undue giorni prima del silenzio elettorale escludendo due coalizioni. Intervengano subito Agcom, Cda Rai e Fuortes. E a Enricodico: "È questa roba qui che insegnavi in Francia? Vergogna». A protestare non èil "front runner" del terzo polo. Emma Bonino ...