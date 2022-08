Concorso Italiano - Passione tricolore

Leggi su quattroruote

(Di domenica 21 agosto 2022) Ci sono dei car show dove oltre ad ammirare le auto esposte si ascoltano storie e si conoscono persone speciali. Una di queste manifestazioni è, l'evento della Monterey Car Week dedicato alle auto del Belpaese organizzato da Tom McDowell e dal suo braccio destro Raffaello Porro. Arrivo di buon mattino a bordo di un'Alfa Romeo Giulia Veloce (trovate le stories del coast to coast su Instagram). Accanto a me c'è una gemella, il proprietario si chiama Salvatore. il nipote di un siciliano che si imbarcò a Napoli per raggiungere New York all'inizio del secolo scorso. Quando il nonno arrivò nella Grande Mela viveva in un bassofondo fatiscente e per sfamare la famiglia faceva il manovale. Adesso, Salvatore è il ceo dell'azienda di famiglia che produce milioni di bulloni in Illinois. Si è comprato la Giulia, una vettura italiana con lo stesso ...