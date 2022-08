Con lo smart working abbiamo tirato giù l'ultimo diaframma che separava il lavoro dalla vita privata. Un bene o un male? (Di domenica 21 agosto 2022) Antonella Baccaro Li vedete anche voi, vero? In pieno solleone, mentre sonnecchiate pigramente sotto la tesa del cappello cercando di scacciare anche l’ultimo pensiero impegnativo residuo, loro sono là che ticchettano senza pietà su una tastiera. Che sia un telefonino, un tablet o un pc, la loro testa è china su qualcosa che anche voi conoscete bene e che si chiama lavoro. Lo capite dall’aria assente che appare sul loro volto madido di sudore e di pensieri, e dai muscoli tesi in uno sforzo che, a questo punto, andrebbe riservato a una bella nuotata tra le onde. E invece no: loro lavorano. Leggi anche › smart working, si cambia: cosa succede dal primo agosto › ... Leggi su iodonna (Di domenica 21 agosto 2022) Antonella Baccaro Li vedete anche voi, vero? In pieno solleone, mentre sonnecchiate pigramente sotto la tesa del cappello cercando di scacciare anche l’pensiero impegnativo residuo, loro sono là che ticchettano senza pietà su una tastiera. Che sia un telefonino, un tablet o un pc, la loro testa è china su qualcosa che anche voi conoscetee che si chiama. Lo capite dall’aria assente che appare sul loro volto madido di sudore e di pensieri, e dai muscoli tesi in uno sforzo che, a questo punto, andrebbe riservato a una bella nuotata tra le onde. E invece no: loro lavorano. Leggi anche ›, si cambia: cosa succede dal primo agosto › ...

Gazzetta_it : Autovelox, Riki: 'In Ferrari a 200 ma con la Smart...' - offertedi_oggi : ?? OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56” Refresh rate 90HZ LCD ?? A 179,99€ invece di 249… - SuperOfferteXyz : ?? OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56” Refresh rate 90HZ LCD ?? A 179,99€ invece di 249… - lucadima72 : @VedovatUlderico @iuvinale_n Beh, me lo spieghi, cortesemente. Io un 'robe da matti' posso pensare che sia riferito… - Lore_Colt : @gervasoni1968 I minatori in Smart working sono fantastici ….. ah e con il 5G -