Colpo di scena | chi ha fatto fuori il Pd | sospetto gravissimo | c' entra David Rossi

A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca... Come mai i due deputati che più si sono spesi per cercare la verità sulla morte di David Rossi sono stati tagliati fuori da Pd e Movimento 5 Stelle? Si tratta del grillino Luca Migliorino e del dem Carmelo Miceli, quest'ultimo anche avvocato della famiglia del manager del Monte dei Paschi di Siena scomparso in circostanze misteriose. Libero, su queste pagine, lo aveva anticipato con un articolo firmato da Salvatore Dama. E anche Dagospia, ieri, ha rilanciato le indiscrezioni. I rumors, negli ambienti del Partito Democratico, a proposito di Miceli dicono infatti che la sua colpa sia proprio quella di aver messo le mani «dove non doveva» nella sue veste di legale. Siena, tra l'altro, è il collegio in cui è stato eletto Enrico Letta.

