CM Punk: “Ho appena vissuto il miglior anno della mia carriera da wrestler” (Di domenica 21 agosto 2022) È già passato un anno dal First Dance. Dal ritorno di CM Punk al wrestling in una calda e intensa serata in quel di AEW Rampage. Da quel momento l’autoproclamatosi Best in The World ha vinto diversi match, diversi feud e persino il titolo del mondo. Un anno dopo Punk ha voluto ringraziare e dare le sue sensazioni con un post sui social che potete leggere qui sotto. Le parole di CM Punk “Un anno fa è iniziato il mio miglior anno della mia carriera da wrestler professionista. Tantissimi momenti importanti, a tal punto che non c’è abbastanza spazio per postare tutte le foto. Ho ritrovato la passione, scoperto nuovi amici, mi sono riunito con altri. Non riesco a smettere di sorridere e non ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 21 agosto 2022) È già passato undal First Dance. Dal ritorno di CMal wrestling in una calda e intensa serata in quel di AEW Rampage. Da quel momento l’autoproclamatosi Best in The World ha vinto diversi match, diversi feud e persino il titolo del mondo. Undopoha voluto ringraziare e dare le sue sensazioni con un post sui social che potete leggere qui sotto. Le parole di CM“Unfa è iniziato il miomiadaprofessionista. Tantissimi momenti importanti, a tal punto che non c’è abbastanza spazio per postare tutte le foto. Ho ritrovato la passione, scoperto nuovi amici, mi sono riunito con altri. Non riesco a smettere di sorridere e non ...

