Classifica Moto3, Mondiale 2022: Sergio Garcia sempre leader, Foggia a -44 (Di domenica 21 agosto 2022) Classifica Mondiale Moto3 2022 1 Garcia Sergio SPA 182 2 GUEVARA Izan SPA 1793 Foggia Dennis ITA 140 4 MASIA Jaume SPA 127 5 ÖNCÜ Deniz TUR 114 6 SASAKI Ayumu JPN 113 7 SUZUKI Tatsuki JPN 948 MIGNO Andrea ITA 84 9 TATAY Carlos SPA 70 10 ARTIGAS Xavier SPA 62 11 YAMANAKA Ryusei JPN 59 12 TOBA Kaito JPN 5713 ROSSI Riccardo ITA 54 14 HOLGADO Daniel SPA 48 15 MOREIRA Diogo BRA 44 16 MCPHEE John GBR 33 17 ORTOLÁ Ivan SPA 33 18 MUNOZ DAVID SPA 3219 NEPA Stefano ITA 29 20 FERNANDEZ Adrian SPA 2921 BARTOLINI Elia ITA 23 22 KELSO Joel AUS 22 23 OGDEN Scott GBR 2024 BERTELLE Matteo ITA 16 25 FELLON Lorenzo FRA 11 26 AJI Mario INA 5 Foto: Valerio Origo Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)SPA 182 2 GUEVARA Izan SPA 1793Dennis ITA 140 4 MASIA Jaume SPA 127 5 ÖNCÜ Deniz TUR 114 6 SASAKI Ayumu JPN 113 7 SUZUKI Tatsuki JPN 948 MIGNO Andrea ITA 84 9 TATAY Carlos SPA 70 10 ARTIGAS Xavier SPA 62 11 YAMANAKA Ryusei JPN 59 12 TOBA Kaito JPN 5713 ROSSI Riccardo ITA 54 14 HOLGADO Daniel SPA 48 15 MOREIRA Diogo BRA 44 16 MCPHEE John GBR 33 17 ORTOLÁ Ivan SPA 33 18 MUNOZ DAVID SPA 3219 NEPA Stefano ITA 29 20 FERNANDEZ Adrian SPA 2921 BARTOLINI Elia ITA 23 22 KELSO Joel AUS 22 23 OGDEN Scott GBR 2024 BERTELLE Matteo ITA 16 25 FELLON Lorenzo FRA 11 26 AJI Mario INA 5 Foto: Valerio Origo

dianatamantini : MOTO3 - Super Ayumu Sasaki in Austria: sanzione, rimonta scatenata e vittoria! GP incolore per Dennis Foggia, che p… - corsedimoto : MOTO3 - Super Ayumu Sasaki in Austria: sanzione, rimonta scatenata e vittoria! GP incolore per Dennis Foggia, che p… - sportli26181512 : Moto3, GP Austria: prima pole per Holgado, 4° Rossi, 5° Foggia, 11° Garcia. HIGHLIGHTS: Prima pole in carriera per… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: 1? Garcia resta al comando ???? Foggia vince e si avvicina alla coppia Aspar ?? La classifica piloti di Moto3 dopo Silve… - Mvukiye_adrian : RT @SkySportMotoGP: 1? Garcia resta al comando ???? Foggia vince e si avvicina alla coppia Aspar ?? La classifica piloti di Moto3 dopo Silve… -