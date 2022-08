Clamoroso Paredes: salta la trattativa con la Juventus? Le ultime (Di domenica 21 agosto 2022) La Juventus rischia di non poter prendere Paredes; cerchiamo di capire i motivi che potrebbero far saltare la trattativa. Sappiamo benissimo quanto il centrocampo della Juventus sia il reparto che, nella scorsa stagione, ha dato maggiori problemi alla squadra bianconera. Ecco perché tra gennaio scorso e questa sessione di mercato serve fare una vera e propria rivoluzione; Zakaria e Pogba sono arrivati, ci sta la possibilità di far crescere qualche giovane ma quello che serve ad Allegri è un regista. Il nome individuato, da diverso tempo, è quello di Paredes; nelle ultime ore, però, sembra che la trattativa per l’argentino possa essersi bruscamente rallentata. Cerchiamo di capire i motivi. LaPresseIl regista è il tassello che manca alla ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 agosto 2022) Larischia di non poter prendere; cerchiamo di capire i motivi che potrebbero farre la. Sappiamo benissimo quanto il centrocampo dellasia il reparto che, nella scorsa stagione, ha dato maggiori problemi alla squadra bianconera. Ecco perché tra gennaio scorso e questa sessione di mercato serve fare una vera e propria rivoluzione; Zakaria e Pogba sono arrivati, ci sta la possibilità di far crescere qualche giovane ma quello che serve ad Allegri è un regista. Il nome individuato, da diverso tempo, è quello di; nelleore, però, sembra che laper l’argentino possa essersi bruscamente rallentata. Cerchiamo di capire i motivi. LaPresseIl regista è il tassello che manca alla ...

