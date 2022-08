Civati scherza sul suo ritorno | ' Sarò l' antidoto di Casini'

globalistIT : - giusy2012 : @sdraiatiXCivati @Frab451 L'importante che #Civati non stiri i panni delle lavatrici di Calenda ?????? Si scherza Pippo -

Per"le destre, sono una distopia. Non solo per la nostalgia di un passato orribile, ma per quello che dicono adesso. Dovremmo avere la loro stessa immaginazione - prosegue nel suo ...... ma quella liaison si concluse malamente in meno di un anno, così nel 2013sfidava lo stesso ... D'altro canto -- non ho rapporto sereno con i voti di fiducia. Insomma, avrei fatto fatica"...In occasione delle prossime Politiche Giuseppe Civati, esponente di Possibile, si schiererà tra le file di Verdi-Sinistra Italiana. «Sarò l’antidoto di Casini», dice scherzando in un’intervista. «Ma v ...Intervista all'esponente di Possibile, candidato con Verdi-Sinistra italiana in Emilia Romagna: "Fuori dal Palazzo ero diventato simpaticissimo, e ...