Ciclismo, Marco Haller ha vinto la Cyclassics Hamburg (Di domenica 21 agosto 2022) Sorride Marco Haller (Bora-Hansgrohe). L'austriaco ha vinto la 'Cyclassics', classica tedesca in linea, di 204 km, che si conclude ad Amburgo. Haller ha preceduto il belga Wout Van Aert, grande favorito della vigilia, in uno sprint a cui hanno preso parte i cinque fuggitivi che sono arrivati per primi sul traguardo. Nelle ultime tre edizioni prima di oggi nella classica di Amburgo si era sempre imposto Elia Viviani. SportFace.

