Ci sono molti ex dell'era Berlusconi (Tremonti, Pera, Nordio, Rotondi e non solo) nelle liste di Fratelli d'Italia (Di domenica 21 agosto 2022) In gran parte già lo si sapeva, ma ora che le liste di Fratelli d'Italia sono pronte, anche se ancora non ufficiali, fa un certo effetto ritrovarci uno dopo l'altro vari protagonisti dell'era Berlusconi, da Giulio Tremonti, ministro prima delle finanze e poi dell'economia, Marcello Pera, che fu presidente del Senato, Gianfranco Rotondi, super centrista cattolico, e anche lui ministro con Berlusconi, Giuseppe Pecoraro, per sette anni prefetto di Roma. Ma nelle liste si trovano anche i nomi dell'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio, ministro della giustizia in pectore, Eugenia Roccella, che con Berlusconi fu sottosegretaria alla salute, Ester Mieli ...

