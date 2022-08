“Ci siamo lasciati”. Gossip bomba per l’amato cantante italiano: “Ora sono un papà single” (Di domenica 21 agosto 2022) Alex Britti è single. Il popolare cantante aveva una compagna, Nicole, dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo di 5 anni. Durante una lunga intervista al Corriere della Sera il 53enne ha fatto sapere che la sua storia è finita già da un pezzo, ovvero tre anni. Inoltre, lui solitamente molto riservato sulla sua vita privata, ha dichiarato che con l’ex non c’è stato alcun matrimonio. Insomma Alex Britti è single, o meglio un “papà single”. “sono single da un pezzo – ha confessato Alex Britti – Attenzione però: sono un papà single”, le parole al CorSera. Sulla voce che lo voleva sposato alla madre di suo figlio il cantante ha smentito: “Mai messo la fede. Ci siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Alex Britti è. Il popolareaveva una compagna, Nicole, dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo di 5 anni. Durante una lunga intervista al Corriere della Sera il 53enne ha fatto sapere che la sua storia è finita già da un pezzo, ovvero tre anni. Inoltre, lui solitamente molto riservato sulla sua vita privata, ha dichiarato che con l’ex non c’è stato alcun matrimonio. Insomma Alex Britti è, o meglio un “”. “da un pezzo – ha confessato Alex Britti – Attenzione però:un”, le parole al CorSera. Sulla voce che lo voleva sposato alla madre di suo figlio ilha smentito: “Mai messo la fede. Ci...

