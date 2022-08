(Di domenica 21 agosto 2022) Oltre ad una in pelle di coccodrillo (il cui valore, secondo Tgcom24 , sarebbe di oltre 90mila euro) l'influencer ne possiede almeno altri 20 modelli, tutti in toni accesi. Ildelle(...

DonnaGlamour : Chiara Ferragni e le sue collezioni: tra borse e scarpe dal costo esagerato - chanevlucy : Potrei aver preso matite e quaderni color pastello di chiara ferragni - Novella_2000 : Quanto costa la lussuosa vacanza dei Ferragnez a Ibiza? Le foto della villa e tutti i prezzi - v_pinklady : Un bellissimo pezzo di ?@beamanca? ???? - quellachecomme1 : LO DICO? Lo dico….per me la Ferragni é INCINTA, non chiedetemi perché dico questo, é una sensazione???? #Chiara… -

Stile e Trend Fanpage

Dalle sue amate Birkin alle scarpe di Hermès ecco quali sono le collezioni più invidiate die quelle dal costo esagerato! Da sempreè un'appassionata d'alta moda e così, non appena ne ha avuto l'occasione, ha reso quella che per lei era soltanto una passione ...Parliamo di un bikini a strass a ricamature triangolari , il medesimo che abbiamo visto indossare a Saint Tropez sul corpo di. Il costume si presenta sul commercio ad un prezzo ... Chiara Ferragni in abito sottoveste: pizzo e trasparenze per la serata a Ibiza Vittoria Lucia Ferragni è ormai una star dei social. A poco più di un anno, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez è sempre più protagonsita dei video esilaranti pubblicati da papà e mamma, ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...