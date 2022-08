Chi è Domenico Acerenza, il fondista lucano salita sul trono d’Europa con lavoro e umiltà (Di domenica 21 agosto 2022) Una vita da mediano. Lo si potrebbe definire così il percorso di Domenico Acerenza che, con determinazione e sacrificio, è riuscito quest’oggi a prendersi la scena senza se e senza ma. La 10 km di Ostia, gara del programma degli Europei di nuoto di fondo 2022, è stata sua. Non c’era Gregorio Paltrinieri con lui: Oggi il campione carpigiano, giunto settimo, ha lasciato il passo ed è spettato a Mimmo raccogliere il testimone del compagno di allenamenti, andandosi a prendere il primo successo prestigioso a livello individuale nelle acque libere. Ma chi è questo ragazzo che quest’oggi si è scoperto campione? Nato a Potenza ed è cresciuto a Sasso di Castalda, un paese di poco più di 800 abitanti, l’azzurro ha iniziato la propria avventura presso il Circolo Canottieri Napoli dove è stato allenato da Lello Avagnano. Sempre molto affezionato alle grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Una vita da mediano. Lo si potrebbe definire così il percorso diche, con determinazione e sacrificio, è riuscito quest’oggi a prendersi la scena senza se e senza ma. La 10 km di Ostia, gara del programma degli Europei di nuoto di fondo 2022, è stata sua. Non c’era Gregorio Paltrinieri con lui: Oggi il campione carpigiano, giunto settimo, ha lasciato il passo ed è spettato a Mimmo raccogliere il testimone del compagno di allenamenti, andandosi a prendere il primo successo prestigioso a livello individuale nelle acque libere. Ma chi è questo ragazzo che quest’oggi si è scoperto campione? Nato a Potenza ed è cresciuto a Sasso di Castalda, un paese di poco più di 800 abitanti, l’azzurro ha iniziato la propria avventura presso il Circolo Canottieri Napoli dove è stato allenato da Lello Avagnano. Sempre molto affezionato alle grandi ...

